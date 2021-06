Val di Fiemme: muore escursionista modenese. Il cane lo veglia per ore

Tragedia ieri in Val di Fiemme. L'escursionista 58enne Stefano Lugli è morto dopo essere precipitato in un dirupo per oltre 50 metri. L'uomo, non rientrato dopo l'escursione della mattina, è stato individuato dall’elicottero del soccorso alpino sotto la cima del Corno Nero, sul versante sud.L’auto di Lugli era stata ritrovata parcheggiata sopra l’abitato di Varena e le ricerche si erano subito concentrate nelle zone vicine.Accanto al corpo senza vita di Lugli c’era il cane che lo ha vegliato per ore. I sanitari, scesi col verricello, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’escursionista: la salma è stata caricata sull'elicottero e trasferita all'ospedale di Cavalese su disposizione del Pm. Il cane è stato accompagnato a valle a piedi da una squadra dei soccoritori della stazione Val di Fiemme.