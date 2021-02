Valanga Giovo, la vittima è il consigliere di Lama Marcello Fiorentini

È il consigliere comunale di Lama Mocognoil 33enne che ieri ha perso la vita travolto da una slavina sul monte Giovo. Escursionista esperto, ingegnere meccanico, Fiorentini ieri era in compagnia di due amici: erano partiti in mattinata dal rifugio Vittoria. Tutti e tre sono stati coinvolti dalla valanga, ma gli altri due ragazzi senza gravi conseguenze. Per il giovane invece non c'è stato nulla da fare. Inutile l'intervento del Soccorso Alpino e dei carabinieri di Pieve e 118. Fiorentini era stato eletto nel 2019 in Consiglio comunale a Lama nelle fila della lista 'La Scalinata' che ha portato alla elezione del sindaco Giovanni Battista Pasini.