Modena, auto vandalizzate, nuova notte di danni, colpita zona musicisti

Via Scanaroli, via Crespellani sono solo le ultime vie percorse da ladri e vandali senza scrupoli. Capaci di rompere lunotti e vetri della auto spesso anche solo per il gusto perverso di farlo, per non rubare nulla, o semplicemente per arrecare danni da centinaia se non migliaia di euro. Rigando le carrozzerie delle auto, piegandone i tergicristallo, rompendono specchietti o appunto rompendo vetrì. In un caso in un auto è stato aperto il vano portaoggetti, per rovistare alla ricerca di qualcosa da rubare.Alla preoccupante raffica di episodi negli ultimi giorni, con intere prese di mira da vandali, si sono aggiunti i casi segnalati oggi dalla sezione modenese della'Le ultime 'spaccate' sono avvenute in via Crespellani e in via Scanaroli' - segnalano ile la'Come Lega abbiamo sollevato più volte il problema delle telecamere, arrivati a questo punto, con una situazione, oramai ingestibile, sollecitiamo l’Amministrazione Comunale, ad intervenire immediatamente e a verificare se le zone coinvolte siano coperte da video sorveglianza e se le apparecchiature siano funzionanti. Visto l’intensificarsi di episodi vandalici nei confronti di auto, attività commerciali e anche condomini, chiediamo, inoltre, di intensificare il numero di pattuglie notturne operanti nel nostro territorio comunale'Sui vandalismi sulle auto in sosta, dei quali si è registrata una vera e propria escalation, era intervenuto ieri anche il consiglierechiedendo al sindaco di richiedere la convocazione di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica coordinato dal prefetto per un focus sulla situazione in atto e sugli strumenti per contrastarla.