Castelfranco: rogo distrugge fienile all'alba

Un grande incendio ha trasformato questa mattina un grande magazzino di rotoballe di fieno in un muro di fuoco. Le fiamme si sono generate poco prima delle sei di questa mattina nella struttura in via San Michele in località Manzolino nel comune di Castelfranco Emilia. Sul posto la chiamata dei Vigili del Fuoco con diverse unità. È previsto che ci vorranno diverse ore per arginare e circoscrivere il rogo. Cause ancora un corso di accertamento. Ingenti danni che hanno interessato anche la struttura, ma non si registrano feriti.