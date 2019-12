Veleno: chiesta archiviazione su nuovo esposto

L'ultima parola spetta al giudice ma sulla possibile riapertura di un filone dell'inchiesta che 20 anni fascosse la bassa modenese sui fatti dei presunti pedofili sembra essere scritta la parolafine. La richiesta di riaprire un fascicolo sulla base dei rilievi presentati dall’avvocato Patrizia Micai a settembre e della richiesta a far luce sulle morti di don Giorgio Govoni e di Delfino Covezzi, assolti dalle accuse a loro contestate non ha avuto accoglimento al termine delle analisi della ProcuraIl legale chiedeva di far luce su eventuali responsabilità legate ai decessi e soprattutto di verificare se sussistesse un nesso di causalità tra lo stress provocato dalle accuse e le pesanti accuse contestate loro. Ricordiamo che i coniugi Covezzi, non hanno più rivisto i loro figli che al via dell'inchiesta erano stati allontanatiUn caso tornato di attualità anche perché legato, seppur indirettamente, all’inchiesta Angeli e Demoni perché dal centro Hansel e Gretel di Torino provenivano le psicologhe che interrogarono anche i bambini di Veleno. Ma dopo quattro mesi di approfondimenti e analisi della carte il PM ha valutato che non ci siano elementi per procedere. Da qui la decisione di presentare richiesta di archiviazione, formalizzata in queste ore.