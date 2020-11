Vende crack e coca nel parcheggio del centro commerciale: arrestato

E' un pusher con importanti disponibilità di sostanze stupefacenti quello bloccato dai Carabinieri della sezione Operativa della compagnia di Modena nel parcheggio di un centro commerciale in città. Nella serata i militari stavano pattugliando la zona quando si sono insospettiti assistendo alla scena di un uomo, straniero, che con fare sospetto si avvicinava ad un auto in sosta con un un uomo alla guida per entrarvi. Dal controllo è emerso subito che i due si stavano scambiando droga. Sottoposto ad una perquizione lo straniero, un 31 enne nigeriano, ritultato irregolare sul territorio nazionale, aveva addosso 15 grammi di crack divisi in dosi e una confezione in cellophane contenente circa 50 grammi di cocaina.Una quantità importante che insieme alla flagranza del reato, ha fatto scattare l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’autorità giudiziaria ha disposto la custodia presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena in attesa di essere portato davanti al giudice.