Via Berengario, crolla pezzo di statua dal tetto dell'Università

Probabilmente le piogge di questi giorni hanno aggravato la situazione già precaria, fatto sta che questa mattina da una statua posta sul tetto della facoltà di Economia in via Berengario a Modena si è staccata una importante porzione di cemento cadendo a terra. Solo il caso ha scongiurato conseguenze gravi nell'incidente. Il pezzo di statua precipitato da una altezza di una decina di metri ha danneggiato un'auto in sosta, una Wolkswagen Polo. Sul posto la polizia municipale.