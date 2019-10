Via Caruso, auto distrutta dalle fiamme: nell'abitacolo un cadavere

Nonostante l'elevato livello di distruzione, gli inquirenti sono riusciti a poche ore dal ritrovamento, a dare una identità al cadavere di un uomo trovato al posto di guida in un auto, una Fiat Panda, completamente distrutta dalle fiamme e posizionata in via Caruso, la strada senza uscita che collega via Nonantolana all'accesso dell'impianto di smaltimento rifiuti Hera. Si trattarebbe di un uomo di 61 anni, vedovo, residente a Sassuolo, incensurato. Ancora a tutto campo le indagini per definire se si tratti di un omicidio o delle conseguenze di un gesto estremo dell'uomo. L'altissimo livello di distruzione dell'auto sta rendendo difficile stabilire cause e dinamica del rogo. Accidentale? Innescato? Dall'interno o dall'esterno dell'abitacolo e, soprattutto, da chi? L'ipotesi dell'omicidio non è esclusa anche se la particolarità della strada, chiusa, monitorata negli accessi e nelle aree circostanti, farebbe pensare ad un atto estremo.





A dare l'allarme alcuni automobilisti in transito sulla via Nonantolana. Le fiamme scaturite dall'auto posizionata a circa 200 metri dall'accesso della Strada Statale erano ben visibili. I vigili del fuoco arrivati per le normali attività di spegnimenti, hanno rinvenuto all'interno dell'abitacolo ormai distrutto il cadavere completamente carbonizzato attivando i Carabinieri. Le indagini condotte dalla compagnia dei Carabinieri di Modena, guidata dal maggiore Vito Ristallo, sono coordinate dal PM Bombana della Procura di Modena. Gli inquirenti starebbero vagliando anche il mondo della prostituzione. E' emerso che l'uomo era solito affittare spazi della sua abitazione a prostitute.







Notizia in aggiornamento