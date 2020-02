Via Rainusso, furto con spaccata al ristorante Wasabi

Furto con spaccata poco dopo l'una della notte al ristornate cinese Wasabi di via Rainusso a Modena.Ignoti hanno sfondato la vetrina del ristorante e hanno rubato l'intero registratore di cassa con il contante all'interno per poi darsi alla fuga, sembra a bordo di un'auto. L'area è monitorata da telecamere di videosorveglianza. Indagano i carabinieri.Sempre nella notte altro furto con spaccata ai danni del bar San Pellegrino di Spilamberto. Ignoti hanno rotto la vetrata e portato via le sigarette. A Fiorano invece è stata rotta la porta a vetri dell'edificio del distributore Erg di via Pedemontana. Anche in questo caso rubate stecche di sigarette.