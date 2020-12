Viaggiava con 43 chili di cocaina nel tir: fermato camionista albanese

Inseguito dalla Squadra Mobile di Piacenza da Caorsana a Modena, è stato fermato dagli agenti, insieme ai colleghi di Modena nord, con oltre 43 chili di cocaina per un valore superiore al milione di euro. Protagonista in negativo della vicenda è un cittadino albanese di 38 anni, regolare in Italia, alla guida di un camion.

Lunedì 14 dicembre alle 18 la polizia ha notato uno strano viavai attorno ad un camion in sosta nella zona della Caorsana. Un uomo è salito a bordo del mezzo e ha imboccato l’autostrada. Gli investigatori lo hanno seguito e bloccato all’altezza di Modena, grazie anche alla collaborazione della Polizia Stradale di Modena Nord. Anche a causa delle cattive condizioni dovute al buio ed alla grandezza del mezzo, le operazioni si sono protratte fino a martedì mattina e si sono spostate a Ravenna presso il porto. Con l'ausilio della polizia di Ravenna e dell’Agenzia delle Dogane, gli agenti hanno minuziosamente scandagliato il tir anche tramite innovative tecnologie quali il termoscanner del porto.

Alla fine, nascosti nel semirimorchio grazie ad una vasca in metallo sostenuta da calamite, hanno trovato 40 panetti di cocaina per il peso complessivo di 43,716 chili.

Il conducente del veicolo è stato sottoposto a fermo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e condotto nel carcere di Ravenna. La droga ed il camion sono stati sottoposti a sequestro.