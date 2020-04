Viale Gramsci: quarantena più dura con lo spaccio sotto casa

L'area è sempre quella. Una delle più calde, da sempre nel triangolo dello spaccio. Che comprende il lato nord di viale Gramsci, tra la farmacia e le panchine e l'erre-nord su via Attiraglio. Soprattutto da quando con la chiusura dei parchi, la vendita di droga si è spostata ha per buona parte abbandonato il vicino parco XXII aprile. A documentare, ogni giorno, lo spaccio, ma soprattutto la presenza costante, nell'area cosiddetta delle panchine, di pusher che con strafottenza stazionano sui marciapiedi o nei cortiletti interni, un residente della zona. Che stanco della situazione ha presentato un esposto denuncia inviato in copia alla nostra redazione. La scorsa notte, ha immortalato nuovamente dal suo appartamento gli spacciatori sotto casa. 'Non siamo tranquilli nemmeno ad uscire per gettare rifiuti. Spesso litigano tra di loro e diventano violenti con chiunque li riprende. Si nascondono e nascondono la droga negli androni dei palazzi per poi consumare lo spaccio in strada, all'arrivo dei clienti. Spesso abbiamo chiamato il 112ma alla vista delle auto si nascondono e dopo cinque minuti tornano sul posto. Una beffa per tutti. E' sempre la stessa storia'