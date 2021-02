Carambola di auto sulla pedemontana, una fuori strada: ferito grave il conducente

Violento scontro tra quattro auto poco dopo le ore 20, sulla strada Pedemontana tra località Pozza di Maranello e Maranello. Una di queste, una Fiat Grande Punto, è finita fuori strada, ribaltandosi nella scarpata. Il conducente del mezzo è rimasto incastrato tra le lamiere ed i Vigili del fuoco hanno dovuto letteralmente tagliare il tetto dell'abitacolo per estrarlo. L'uomo è stato consegnato alle cure immediate dei sanitari e trasportato alll'ospedale dove si trova ricovero in gravi condizioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.