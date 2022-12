Modena, fuga di monossido di carbonio: 4 intossicati, due in camera iperbarica, edificio evacuato

Si è concluso poco dopo le ore 22 con un bilancio di 4 persone intossicate di cui due gravi trasportati all'ospedale di Fidenza per il ricovero in camera iperbarica, l'intervento dei Vigili del Fuoco in Viale Muratori, angolo Prampolini, a Modena. Iniziato verso le 14 dopo la segnalazione di possibili intossicazioni all'interno di alcuni appartamenti e in un locale di uno studio medico posto al piano terra. Squadre Vigili del Fuoco hanno rilevato presenza in diversi appartamenti di monossido di carbonio. Un gas minaccioso ma inodore, difficile da percepire dagli effetti via via letali dopo la sua inalazione. All'interno dei locali a pieno terra e degli appartamenti nei piani superiori c'erano diverse persone. Tutte soccorse dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco che hanno provveduto all'evacuazione di circa 20 persone all'interno grazie anche all'intervento delle forze dell'ordine. Per 4 di loro si è reso necessario il trasporto all'ospedale per accertamenti, mentre per due si è reso necessario il ricovero presso l'ospedale di Fidenza dove è presente una camera iperbarica. Negli accertamenti è stato rilevato come possibile fonte delle esalazioni un problema all'impianto centralizzato di riscaldamento che è stato in via precauzionale disattivato. La situazione è ritornata alla normalità intorno alle 22 con il graduale rientro dei residenti nei propri alloggi.