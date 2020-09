Vignola, anziano muore in casa. Salma ritrovata dopo giorni

Tragedia della solitudine a Vignola. Ieri sera, poco prima di mezzanotte, i carabinieri di Vignola sono intervenuti per un decesso di un 80enne che viveva da solo in un appartamento della città. La scoperta del decesso è stata fatta da un vicino di casa il quale, avendo notato da alcuni giorni la luce accesa e non avendo mai visto l’anziano in giro, si era insospettito. Il decesso, avvenuto già da qualche giorno, è stato ricondotto a cause naturali, legate alle diverse patologie di cui l’anziano era da tempo affetto. Al termine degli accertamenti, la salma è stata traslata all’obitorio di Modena.