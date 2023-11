Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La mossa è stata notata da un addetto alla vigilanza del locale che, subito intervenuto, è stato pesantemente minacciato dai giovani poi fuggiti.I carabinieri hanno individuato i due nei pressi del centro commerciale stesso. Fermati e sottoposti a perquisizione sono stati trovati in possesso di una pistola, rivelatasi una scacciacani, priva di tappo rosso e di un grosso coltello a serramanico.All’interno di uno zaino, inoltre, i due avevano nascosto generi alimentari asportati dai reparti del supermercato, subito restituiti agli aventi diritto. Al termine dei dovuti accertamenti, i due sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Ora sono in carcere.