Vignola, distrutti dalle fiamme due appartamenti in una palazzina

Incendio oggi pomeriggio intorno alle 14 a Vignola. Per cause ancora in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio che ha interessato due appartamenti, posti ai piani alti di una palazzina di 12 unità in via Boschetti 45. A lungo i vigili del fuoco hanno dovuto lavore per lo spegnimento. Sul posto anche i carabinieri della tenenza di Vignola. Al momento non si registrano feriti.