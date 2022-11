Vignola, investita bambina di sette anni: ricoverata a Bologna

Grave incidente oggi pomeriggio poco dopo le 17 a Vignola in via Salvo d'Acquisto. Una bimba di 7 anni è stata investita da una Audi A5 alla cui guida viaggiava un ragazzo di 24 anni, R.M. le sue iniziali, di Castelnuovo Rangone. La piccola, dopo essere scesa dal bus scolastico, stava attraversando la strada a piedi quando, per cause in corso di accertamento, è stata investita. Le condizioni della bambina sono apparse subito gravi, tali da richiedere l'intervento dell'elisoccorso di Bologna che l'ha trasportata all'Ospedale Maggiore di Bologna. La Polizia Locale Terre di Castelli è intervenuta per i rilievi.