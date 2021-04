Vignola, marocchino con 29 dosi di hashish: arrestato

I carabinieri della tendenza di Vignola, ieri sera verso le 20:30, nel corso di un servizio antidroga, hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino marocchino 46enne domiciliato a Vignola. Controllato nel parco di via Tavoni, è stato notato dai militari subito dopo aver ceduto ad un connazionale trentenne una dose di hashish del peso di 5 grammi per un compenso di 40 euro.La perquisizione personale ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 29 dosi della medesima sostanza stupefacente, per un peso complessivo di oltre 300 grammi, oltre alla somma in contante di 260 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’uomo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato condotto questa mattina alla direttissima. L’acquirente della sostanza è stato segnalato alla Prefettura quale consumatore.