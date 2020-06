Vignola: schiacciato sotto il trattore, grave 73enne

Grave infortunio sul lavoro oggi nel modenese. Alle 10.30 i Carabinieri sono intervenuti in via Brodano a Vignola dove un 73enne del posto, mentre stava lavorando nel suo fondo agricolo, e' rimasto schiacciato sotto il proprio trattore procurandosi ferite gravissime all'addome.L'anziano è stato trasportato con elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto e' intervenuto anche personale Ausl del presidio di Vignola, per accertamenti di competenza in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.