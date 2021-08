Vignola, scontro auto bici: deceduto 75enne

E' morto durante una disperata corsa all'ospedale. Francesco Puzo, 75 anni, residente a Vignola è rimasto ucciso nell'impatto tra la sua bicicletta e un auto, una Pajero, condotta da un suo concittadino, di 84 anni. L'incidente mortale è avvenuto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale Terre di Castelli, alle ore 9,20, in corrispondenza dell'attraversamento ciclopedonale di via Nazario Sauro all'incrocio con via di Mezzo. L'uomo, caduto a terra, è stato soccorso dai sanitari del 118 che di fronte alla gravità del sinistro avevano allertato anche l'elicottero da Bologna.