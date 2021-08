Vignola: tenta di violentare donna sul 'percorso sole', arrestato

La reazione della donna è stata immediata e l'uomo, un 25enne tunisino che l'aveva raggiunta mentre percorreva a piedi il 'percorso sole' a Vignola, con il chiaro intento di violentarla, si è allontanato. Una violenza sessuale rimasta tentata, ma che ha lasciato i segni di un'aggressione fisica sfociata in collutazione, quella denunciata da una donna che ieri pomeriggio è stata vittima di una aggressione brutale da parte di un uomo violento e senza scrupoli. Che l'ha raggiunta e si gli è avventato addosso. All'improvviso, mentre stava camminando nel percorso immerso nella natura. La donna si è difesa con tutte le sue forze e gridando al punto da fare desistere l'aggressore. L'uomo si è allontanato ma non si è nascosto. I Carabinieri intervenuti sul posto hanno subito avviato le ricerche finite nel centro della città dove l'uomo si trovava. Bloccato è stato portato al carcere di Modena. Per lui l'accusaL’uomo, datosi alla fuga, è stato rintracciato dai Carabinieri poco dopo mentre passeggiava nel centro della cittadina di Vignola. Tratto in arresto, è stato condotto presso il carcere di Modena. Le accuse per lui sono di violenza sessuale e lesioni personali.