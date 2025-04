Viola il divieto di avvicinamento alla ex moglie: arrestato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





I fatti risalgono a ieri. Un uomo, già sottoposto a provvedimento restrittivo del divieto di avvicinamento, approccia la sua ex moglie che in quel momento stava aspettando il bus alla fermata. Lui è in auto si avvicina e la minaccia. La donna chiede telefonicamente l’intervento dei Carabinieri di Sassuolo. Impaurita, si allontana a piedi dalla fermata per paura di rimanere isolata ma nell’incamminarsi nota ancora l'auto dell’uomo avvicinarla. In quel momento che avvia il video del suo telefonino immortalando i movimenti dell'ex marito che gesticola nei suoi confronti mentre si allontana.

Il resoconto dettagliato della donna, spinge subito i Carabinieri verso l'abitazione dell’uomo per approfondire gli accertamenti sulla sua condotta.

Raggiunto l'uomo, i militari acquisiscono le immagini del telefono, con la donna ripresa e. successivamente.

quelle delle telecamere di videosorveglianza del Comune dalle quali emerge la prova dell'avvicinamento dell'uomo all'ex moglie e della concreta avvenuta violazione della misura restrittiva imposta dal giudice.A quel punto ci sono tutti i presupposti di legge per procedere all’arresto dell’uomo in flagranza differita ai sensi dell’art. 382 bis del Codice di procedura penale, operato in seguito all’acquisizione di elementi di prova dai quali sono inequivocabilmente emersi sia il fatto reato che il suo autore.L’uomo è stato condotto questa mattina davanti al Giudice del Tribunale di Modena che, in sede di rito direttissimo, ha convalidato l’arresto rimettendo l’uomo in libertà ma disponendo la trasmissione degli atti al Giudice procedente sulla misura cautelare per le valutazioni di competenza.