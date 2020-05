Violazioni sul porto d'armi, denunciati 17 modenesi

Diciasette cittadini modenesi sono stati denunciati nelle ultime settimane la Divisione di Polizia Amministrativa della Questura.

Le violazioni contestate afferiscono tutte al mancato rispetto di disposizioni normative in materia di armi previste dal testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In particolare, ai trasgressori sono state contestati la mancata ripresentazione della denuncia all’autorità di pubblica sicurezza del trasferimento di armi regolarmente detenute da un domicilio all’altro e soprattutto il mancato ottenimento dell’autorizzazione al trasporto delle armi stesse, trasporto che pertanto è avvenuto in modo abusivo. Le persone segnalate rischiano la pena dell’arresto fino a tre mesi e una multa.

Altri detentori, invece, hanno omesso di denunciare all’autorità di pubblica sicurezza l’avvenuta distruzione dell’arma in possesso. Alcuni casi si sono rivelati addirittura paradossali, in quanto si è riscontrato che un cittadino ha distrutto un fucile tagliandolo con un seghetto e smaltendolo come rifiuto solido, mentre un altro non ha segnalato che le sue armi erano andate distrutte in un incendio della propria abitazione.