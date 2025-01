Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tre pakistani sono stati arrestati perché accusati di aver violentato un connazionale e averlo successivamente minacciato di divulgare un video su quel rapporto qualora non avesse dato loro dei soldi. La vittima ha trovato il coraggio di denunciare l'accaduto e da quella denuncia è scattata l'inchiesta del pm Elisabetta Labanti, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo. I fatti sono avvenuti nell'ottobre 2023, quando i quattro pakistani - tutti in attesa del riconoscimento di rifugiato politico - erano ospiti in un centro di prima accoglienza del Teramano (l'episodio di violenza sarebbe avvenuto fuori dalla struttura).A raccontare la vicenda è il quotidiano abruzzese 'il Centro'. I tre, accusati di violenza di gruppo ed estorsione, sono stati rintracciati in provincia di Modena e Bergamo, dove nel frattempo erano ospitati in altri centri, e quindi rinchiusi nelle carceri di quei territori. Delle indagini si sono occupati i carabinieri della Compagnia di Giulianova. All'esito degli accertamenti, il gip ha accolto la richiesta di ordinanze di custodia cautelare presentata dalla Procura. Nei prossimi giorni i tre arrestati compariranno davanti al gip per gli interrogatori di garanzia.