Violenza donne, ammonimenti questore di Modena triplicati in un anno

Aumentano gli ammonimenti del questore di Modena a carico degli uomini che maltrattano le donne. Il numero di ammonimenti, strumento di prevenzione adottato sulla base di istruttorie avviate anche su istanza della vittima, dall'inizio dell'anno a oggi è triplicato rispetto a quello dello stesso periodo dell'anno scorso: 22 sono stati i provvedimenti adottati su istanza della vittima e 45 quelli scattati a seguito di segnalazione non anonima in Questura.In attuazione del protocollo 'Achille', tutti gli uomini maltrattanti ammoniti nel corso dell'anno sono stati indirizzati all'Ausl per l'avvio di un percorso di recupero, così come le vittime sono state informate e indirizzate alla rete antiviolenza per trovare accompagnamento e sostegno. Intanto, nell'ambito della campagna permanente 'Questo non è amore' per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, oggi pomeriggio in piazza Dante, in stazione, è stato allestito un punto di ascolto ed informazione.Si tratta di un gazebo a cura di personale della Divisione anticrimine e dell'ufficio sanitario provinciale della Questura, agenti di Polizia Ferroviaria, Ausl e centro 'Liberiamoci dalla violenza'. Nell'occasione sono stati distribuiti volantini informativi e la nuova brochure predisposti dalla Direzione centrale anticrimine, con consigli e dati utili. Sono anche proseguiti gli incontri nelle scuole a cura della Polizia. Dopo gli appuntamenti di ieri al Venturi di Modena e al Da Vinci di Carpi, che hanno riscontrato interesse e partecipazione da parte degli studenti coinvolti, si sono tenuti questa mattina altri confronti con gli studenti del Vallauri di Carpi, del Galilei di Mirandola e del Baggi di Sassuolo.