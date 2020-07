Violenza sessuale nei confronti di 2 bambine: fermato 40enne italiano

Venerdì pomeriggio la Polizia di Modena ha arrestato un uomo italiano di 40 anni per violenza sessuale aggravata ai danni di un minore quattordicenne e per atti osceni aggravati perché commessi in luoghi abitualmente frequentati da minori.

La Volante è intervenuta al centro commerciale Grand’Emilia dove una donna aveva richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine perché la figlia, mentre si trovavano nella corsia del reparto scuola dell’ExtraCoop, era stata affiancata e palpeggiata da un uomo, che si era subito allontanato. Grazie alla precisa descrizione dell’uomo, gli agenti lo hanno individuato e bloccato mentre cercava di allontanarsi dal supermercato.

Il 40enne non si era limitato a tale azione, ma poco prima, come riferito da un’altra donna, aveva commesso atti osceni nei confronti della figlia, che si era di poco allontanata da lei per guardare delle bambole nel reparto giocattoli. Grazie anche all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno potuto ricostruire quanto avvenuto. All’esito degli accertamenti l’uomo, che è risultato gravato da precedenti di Polizia e penali per reati specifici, è stato portato in carcere.