Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’uomo, già sottoposto lo scorso 6 novembre alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, e già tratto in arresto in flagranza di reato il 12 novembre successivo per la violazione della misura, ha trasgredito ancora al provvedimento, sia con comunicazioni telefoniche che con avvicinamenti fisici alla persona offesa, che hanno così consentito ulteriori segnalazioni all’Autorità Giudiziaria della reiterazione delle violazioni. Per effetto dell’ordine del Giudice, l'uomo è stato collocato agli arresti domiciliari.