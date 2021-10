Volano dal ponte sul Tiepido, estratti vivi dall'auto

Sono state trasportate all'ospedale di Baggiovara, dopo essere estratte dal Vigili del Fuoco dall'abitacolo dell'auto carambolata nel torrente Tiepido, all'altezza del ponte della strada Gherbella. Anziché imboccarlo in quel tratto di strada che vi si immette particolarmente stretto, il conducente del mezzo lo ha mancato finendo nella scarpata a lato e da qui ribaltandosi nell'alveo, fortunatamente con poca acqua, viste le scarse precipitazioni dell'ultimo mese. Gli airbag aperti testimoniano il funzionamento delle protezioni salvavita.Notizia in aggiornamento

