Con l'auto nel canale, in tre riescono a salvarsi

È circa l'una di notte quando un'autovettura, una Fiat Panda bianca, con a bordo tre persone, esce di strada e scivola in un canale colmo d'acqua. In via Cavetto Gherardo, a Limidi di Soliera. L'acqua è profonda tanto da inghiottire quasi completamente l'auto. Ma l'impatto ed il ribaltamento dell'auto non provoca ferite grave agli occupanti che riescono ad uscire dall'abitacolo in maniera autonoma prima che ciò accada. In quel momento l'allarme è scattato ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118 che assistono i tre sulla riva. Sul posto anche i Carabinieri che per avere conferma che altre persone non siano rimaste intrappolate nell'abitacolo, dispongono coordinandosi con i Vigili del Fuoco sommozzatori, accorsi da Bologna, l'ispezione dell'abitacolo immerso nell'acqua. Dopo alcuni minuti la conferma che all'interno vi erano solo i tre occupanti che si sono messi in salvo