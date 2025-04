'Voleva ucciderla': per il 17enne autore della violenza sessuale l'accusa di tentato omicidio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





È indagato di tentato omicidio, violenza sessuale e rapina pluriaggravata il diciassettenne tunisino autore della violenta aggressione nei confronti di una donna sessantacinquenne in località Tabina di Magreta.

La donna secondo la ricostruzione dei Carabinieri della compagnia di Sassuolo e della stazione di Formigine intervenuti sul posto dopo essere stata aggredita in strada avrebbe subito atti sessuali, malmenata e rapinata di una fede in oro.

Il giovane avrebbe continuato ad inferire su di lei con una violenza inaudita che avrebbe portato presumibilmente ad estreme conseguenze sulla donna se non fosse stato distratto e interrotto nella sua criminale azione dalla presenza di alcuni passanti che si sono fermati all'udire delle urla della donna.



I Carabinieri intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118, che hanno trasportato la donna in ospedale, dopo aver assunto le prime informazioni sull’accaduto hanno individuato poco dopo l’indagato all’interno di una struttura per minori stranieri non accompagnati e, dopo aver acquisito la denuncia querela della vittima e in presenza di ulteriori elementi gravemente indiziari in capo al giovane, lo hanno alla precautelare traducendolo, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, al Centro di Prima Accoglienza di Ancona.Gli elementi di prova assunti in prima battuta dai Carabinieri hanno consentito all’Autorità Giudiziaria di formulare una richiesta di misure cautelari, che è stata accolta ieri dal Giudice per le Indagini Preliminari con la custodia cautelare in IPM nei confronti dell’indagato.