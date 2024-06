Voto a Modena, Lega a muso duro: 'I partiti hanno pensato al proprio orticello'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Logica che purtroppo, non ha risparmiato nemmeno il partito eludendo la linea politica della segreteria'. Questa l'analisi del voto a Modena dei vertici della Lega, il segretario cittadino Caterina Bedostri e il suo vice, Mario Mirabelli.



'Di fronte alla necessità di portare avanti insieme e in modo determinato i punti di un programma condiviso, si è assistito purtroppo man mano che ci si avvicinava all’appuntamento elettorale, ad uno sfilacciamento: con il più classico degli “ognuno per sé”. Così è stato per la coalizione di centrodestra, così è stato all’interno del partito, quasi a far prevalere solo i personalismi, anche all’interno del gruppo consiliare, si tenga sempre conto che durante il periodo di amministrazione 2019-2024 siamo passati da 7 consiglieri a 3 - continuano Bedostri e Mirabelli -.



Avevamo come punto imprescindibile la sicurezza della città, da sempre cavallo di battaglia della Lega: come mai non se ne è più parlato? Come mai tutto il lavoro fatto, pensiamo alle denunce delle situazioni di degrado in incredibile aumento, di criminalità a quello relativo alla sicurezza nelle scuole e in città, nei luoghi di ritrovo per i minori (e qui con il contributo di tante mamme collaborative a tal senso), non è più stato preso in considerazione? Perché non c’è stata nessuna politica di sostegno nei confronti delle forze dell’ordine? Perché, la raccolta dei rifiuti, altro nostro cavallo di battaglia portato avanti insieme è stato lasciato cadere? Prontamente per altro raccolto dal centrosinistra… Perché non si è insistito in modo unitario sulla situazione deficitaria che presenta la viabilità modenese?'



'O l’abbandono di quartieri e frazioni? Perché il tema della sanità e dell’assistenza sono finite in un generale generico di nessuna rilevanza? E mentre ci fermiamo qua dato che ce ne sarebbero molti altri, chiediamo ancora: perché tutti questi nostri argomenti sui quali abbiamo lavorato sono stati cavalcati dal centrosinistra e da Mezzetti, col risultato di ottenere loro, una valanga di voti? E noi ci dovremmo rallegrare per avere ottenuto un posto in Consiglio comunale? Dal peso praticamente inesistente? Qui non è solo questione di autocritica interna al partito, quanto piuttosto di capire che coi personalismi, i campanili e gli orticelli propri, prevaricanti rispetto alla linea politica del partito e della segreteria non si va da nessuna parte. Se non consegnare armi e bagagli al centrosinistra come appunto è stato che ringrazia'.