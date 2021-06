Vuole gettarsi sotto il treno, la Polizia lo raggiunge e lo salva

'Un uomo contatta la Centrale Operativa riferendo che il 67enne durante una telefonata di lavoro gli ha comunicato la volontà di farla finita.Le Volanti si mettono immediatamente alla ricerca del possibile suicida portandosi presso l'abitazione e il luogo di lavoro, ma senza riuscire a rintracciarlo'. Inizia così il racconto della Polizia di Stato relativo ad un sucidio sventato grazie alla tempestività degli agenti nel ricostruire i possibili spostamenti dell'uomo anche grazie alle informazioni contenute nei messaggi inviati a persone a lui vicine, tra cui la moglie ed un amico, e alla geolocalizzazione dello smartphone che squilla ma al quale l'uomo non risponde. L'area individuata è quella di via dell'industria a Modena est, attraversata nelle vicinanze dalla linea ferroviaria. Gli agenti provano a capire quale potrebbe un possibile punto per attuare l'estremo gesto. Nelle vicinanze ci sono due ponti lungo il fiume Panaro, uno dei quali è parte della linea ferroviaria Modena - Castelfranco, raggiungibile solo attraverso il percorso natura.Gli operatori della Volante vengono indirizzati dalla Centrale Operativa in quel luogo e in lontananza scorgono la sagoma di un uomo che cammina lungo i binari.Gli si avvicinano e con estrema cautela gli parlano cercando di conquistare la sua fiducia e farlo così desistere dal proposito.Nel frattempo, rendendosi conto che non è più possibile aspettare, uno degli agenti si affianca all'uomo e lo abbraccia, cingendolo per le spalle, poi con l'aiuto del collega riesce a tirarlo oltre la barriera di protezione pochi attimi prima del passaggio del treno delle ore 12.00.Il 67enne è stato affidato alle cure del personale del 118 che lo ha trasportato all'ospedale di Baggiovara.