Zocca, schianto frontale: muore ragazzo di 29 anni

Tragedia ieri pomeriggio sulla vecchia Bazzanese a Crespellano, in territorio di Valsamoggia. Un ragazzo di 29 anni, Michele Passini, originario di Zocca è morto in un incidente frontale. Il giovane viaggiava su una Fiat Sedici che si è scontrata con un furgone Ford Transit. Michele Passini è morto sul colpo. Feriti gli occupanti del furgone, due coniugi di 54 e 56 anni, l’uomo in modo lieve mentre la donna è grave. Sul posto i carabinieri per i rilievi.