Zocca, trovato morto in casa: ucciso dal monossido

I primi accertamenti in attesa dell'esame del medico legale fanno ipotizzare come presumibile causa della morte, esalazioni di monossido di carbonio, fuoriuscite dalla caldaia di casa. Sarebbe morto così un 70enne che viveva solo in un appartamento di Zocca. A rinvenire il corpo senza vita dell'uomo sono stati i Carabinieri della locale stazione allertati da una vicina di casa.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.