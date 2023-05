Allagamenti a Pavullo, Confesercenti chiede risarcimenti per le aziende colpite

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Confesercenti Area del Frignano interviene in merito agli allagamenti che si sono verificati nei giorni scorso a Pavullo, chiedendo rimborsi per le attività colpite e soprattutto interventi in tempi brevi al fine di evitare che si verifichino altri episodi analoghi in futuroConfesercenti Area del Frignano sollecita la realizzazione di tutti quegli interventi che, anche da parte delle istituzioni, sono ritenuti utili e necessari a mitigare questi eventi che si verificano sempre più frequentemente.'Chiediamo che si intervenga al più presto con la messa in atto di interventi volti ad attenuare l'impatto di questi eventi atmosferici per evitare altri episodi del genere. Le imprese e le attività commerciali di Pavullo devono poter continuare a lavorare in sicurezza e senza rischiare, ogni qual volta si presenta un evento atmosferico di questo tipo, di mettere a repentaglio il proprio lavoro' conclude Fabbri.