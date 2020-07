Nella Mirandola leghista mattinata all'insegna della preghiera islamica

Un ritrovo, che poteva essere scambiato per un assembramento, che sarebbe stato autorizzato insieme all'utilizzo delle campo sportivo di Mirandola. Dalle prime ore di questa mattina letteralmente occupato da centinaia di persone di fede islamica che si sono riunite in una unica preghiera per celebrare Eid al Adha, la giornata del sacrificio di Abramo. Una celebrazione che gli anni scorsi era difficile vedere, e soprattutto con una tale partecipazione. Quest'anno spiegabile con il fatto che molti cittadini presenti in Italia e nella provincia Modenese sono impossibilitati a recarsi al loro paese d'origine, per trscorrere le ferie estive, causa Covid.Fatto sta che questa mattina lo scenario mirandolese appariva, in quello scorcio di città, decisamente insolito. Nell'immagine e nei suoni. Nella Mirandola leghista un campo da calcio intero non pieno di ragazzi a giocare al pallone ma interamente occupato e dedicato alla preghiera islamica. Udibile anche grande distanza. Durata circa un'ora e mezzo proprio quanto una partita di calcio.