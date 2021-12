Pavullo, riapre lo storico Caffè Frignano su Via Giardini

Inaugurato nel fine settimana il nuovo Caffè Frignano che, dopo un anno di chiusura, riapre sulla Giardini. Al timone dello storico locale, con oltre un secolo di vita, tre giovani pavullesi.'Una riapertura resa possibile - spiega Maria Fabbri, Direttrice di Confesercenti Area Frignano - anche grazie al sostegno che, come associazione di categoria, abbiamo appoggiato sin dall'inizio. E' una bella sfida e siamo molto contenti che alla guida ci siano tre giovani con voglia di fare e con uno sguardo positivo verso il futuro'.L'associazione di categoria del Frignano rimarca la necessità di supportare l'apertura di nuove attività, in particolare quando si tratta di giovani: 'E' necessario, ora più che mai, soprattutto in questo periodo caratterizzato ancora dall'incertezza sanitaria, supportare le imprese che sono essenziali per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio, conclude Fabbri'.