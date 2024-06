Appuntamenti del fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Da venerdì 28 a domenica 30 giugno si terrà l’edizione 2024 del Food Festival di San Prospero. La manifestazione avrà luogo nell’area della Polivalente di via Chiletti e offrirà al pubblico buon cibo, birra, un motoraduno, musica, mercatini e attività per bambini.Tutti i giorni a partire dalle ore 18.00 saranno attivi una giostra e un gonfiabile destinati ai bambini, mentre dalle ore 20.00 ci sarà un’animazione diversa ogni giorno per bimbi di tutte le età. In particolare, venerdì 28 Elena “Koki” Bozzoli dipingerà i visi dei bambini con le sue opere d’arte e i suoi tatuaggi realizzati con il glitter, sabato 29 Marzia Braglia si esibirà in un’animazione con trucco e palloncini e domenica 30 giugno Marco Palazzi organizzerà balli e giochi di gruppo.Alla Riserva naturale delle Salse di Nirano.

Primo appuntamento venerdì 28 giugno, vede protagonisti i pipistrelli, affascinanti creature notturne che popolano l’area protetta del Comune di Fiorano Modenese. Durante una semplice escursione notturna, un’esperta, con le sue strumentazioni, permetterà ai partecipanti di ascoltare i messaggi ad ultrasuoni che si lanciano e che non possiamo cogliere, suoni dall’Ultra-Mondo. Ritrovo alle ore 21.00 al parcheggio Del Pioppo. Iscrizione online obbligatoria (https://bit.ly/prenota-alle-salse), costo 6 euro a partecipante.

Domenica 30 giugno invece si prepara il nocino nuovo e si degusta quello del 2023. insieme agli esperti del Gruppo Ecologico Fioranese, facendo tesoro di consigli e ricette.

L’attività è ad ingresso libero e gratuito, non richiede prenotazioni e si svolgerà in due turni: ore 10.00-12.00 e 15.00-17.00. Ritrovo presso il museo geologico e naturalistico di Ca' Tassi.



CAMPOSANTO: Notti di Pinte - Festa della birra

Quinta Edizione.



della attesa Festa della Birra, che si terrà presso il campo sportivo di Camposanto, in via 20 Maggio, nelle serate di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 giugno.



PAVULLO NEL FRIGNANO: Dal 28 al 30 giugno il circo-villaggio itinerante

Si chiama Fuoripista il nuovo festival sostenuto e patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato da ATER Fondazione e da Teatro Necessario, che da fine maggio a metà agosto compirà un viaggio in sette luoghi dell’Appennino emiliano romagnolo, insediando in ciascuna un piccolo villaggio temporaneo a tema circense: una tre giorni di spettacoli tra circo contemporaneo, concerti, parate, attrazioni speciali. Nel weekend il Festival arriva a Pavullo, il circo-villaggio si animerà al Centro “I Fondi” di Verica (via Pertini, 23) da venerdì 28 a domenica 30 giugno.



SASSUOLO: La sagra di Montegibbio

Domenica, 30 Giugno, organizzata dal Circolo Boschetti Alberti. Un’intera giornata alla corte del Castello che inizierà già alle ore 9 con la Santa Messa celebrata da Mons. Monari.

Poi le aperture straordinarie delle visite all’interno del Castello di Montegibbio, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14,30 alle ore 18.

Tutto il giorno attività per bambini, servizio bar e visite all’acetaia comunale affiancheranno gli appuntamenti prefissati: alle ore 17 la presentazione del libro “Favole di Fedro in dialetto modenese”;

alle ore 21 musica live con Kiccolo e Penzo. Possibilità di pranzare e cenare con menù tradizionale.