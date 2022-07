6000 euro di multe nella notte social della Polizia Locale

Violazioni alle normative sul commercio e sugli intrattenimenti musicali, ma anche contrasto al fenomeno della prostituzione e ai comportamenti scorretti degli automobilisti al volante. E' quanto accertato dagli agenti della Polizia locale di Modena nei controlli straordinari che lo scorso venerdì sera hanno interessato diverse zone della città, in particolare il quartiere 2 e il centro storico, portando a sanzioni per oltre 6.000 euro. Le operazioni si sono svolte nell'ambito dell'iniziativa #PLdinotte, la 'notte social' delle polizie locali dell'Emilia-Romagna a cui ha partecipato anche il Comando di Modena, sviluppata sulle strade e online attraverso la pubblicazione in diretta delle attività su Twitter e Facebook. Gli operatori impiegati in tutto nel turno serale sono stati 12.A due locali è stata invece contestata la violazione del regolamento comunale sulle attività rumorose temporanee (verbali da 1.000 euro ciascuno): in un caso veniva diffusa musica con dj senza autorizzazione, nell'altro si stava esibendo un piccolo ensemble. A un altro esercizio pubblico della zona, invece, è stata addebitata la violazione della legge nazionale sull'inquinamento acustico: la musica riprodotta da alcune casse, infatti, si sentiva all'esterno (1.000 euro di multa). Non sono stati riscontrati casi di automobilisti in condizioni di ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti, ma un conducente è stato sorpreso al volante senza indossare la cintura di sicurezza e quindi multato per 83 euro. Infine una 38enne albanese e una 61enne tunisina sono state multate per prostituzione in due distinte zone della città. Nei confronti della donna più anziana è scattato anche un 'daspo urbano'.