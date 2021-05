A 9 anni dal terremoto: a Mirandola commemorazione in piazza

“Erano amici, erano conoscenti, erano persone care. Storie che drammaticamente si sono interrotte 9 anni fa, ma che è dovere di tutti noi ricordare. Perché anche quelle persone con il loro sacrificio sono state di impulso per convogliare il dolore di quegli istanti, in forza per reagire, ripartire e ricostruire.” Sono le parole del Sindaco di Mirandola Alberto Greco, in vista della cerimonia di commemorazione delle vittime del sisma del 2012, che si terrà sabato 29 maggio 2021 a Mirandola.Un primo momento commemorativo sarà svolto già alle 8:30 presso il giardino antistante la scuola media, “F. Montanari” dove si recheranno la Vicesindaco Letizia Budri e l'Assessore Marina Marchi, per la deposizione di un mazzo di fiori presso la stele eretta in memoria delle vittime di quei giorni.Successivamente, a partire dalle ore 8:45, in piazza Conciliazione, davanti al Duomo di Mirandola avrà luogo la commemorazione curata dal Comune di Mirandola:Ore 9:00 rintocco del Campanone in memoria delle vittime, seguita dalla lettura dei loro nomi da parte del Presidente del Consiglio Comunale di Mirandola, Selena de Biaggi. A seguire il “Silenzio” fuori ordinanza, accompagnato da un assolo di Tromba.Ore 9:15 benedizione a suffragio delle vittime da parte di Don Fabio Barbieri, parroco di Santa Maria Maggiore, Duomo di Mirandola.Ore 9:20, il Sindaco Alberto Greco deporrà una Corona di fiori e terrà un discorso commemorativo.Ore 9:30 momento dedicato alle testimonianze con i ricordi dei cittadini ad intervenire saranno: Fabio Degiuli, Presidente della Consulta del Volontariato; Luigi Casetta, Presidente della Croce Blu di Mirandola e il Dott. Renzo Belli, Medaglia d’oro al Valor civile, della Farmacia dott. Belli di Concordia. Ogni testimonianza sarà seguita da un intermezzo musicale a cura della filarmonica G. Andreoli.Ore 9:55, ringraziamenti e saluti con l’esecuzione dell’Inno d’Italia da parte della filarmonica “G. Andreoli”.Sarà possibile seguire la commemorazione in diretta streaming sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Mirandola, @MirandolaCittàdal1597 al seguente link: www.facebook.com/MirandolaCittadal1597 .