A 9 anni dal terremoto, Novi ritrova la sua piazza

Da oggi, la parte est di piazza Primo maggio a Novi di Modena ha un nuovo volto, e ritrova la sua veste di luogo al centro della città, dopo il terremoto che la distrusse nel 2012. Sono infatti terminati i lavori di riqualificazione, finanziati principalmente dalla Regione Emilia-Romagna.Gli interventi previsti su tutta l'area hanno un costo di quasi 1,5 milioni (1,2 messi a disposizione dalla Regione). E circa mezzo milione di euro è stato speso, appunto, per la riqualificazione del piazzale est di piazza Primo maggio, inaugurato oggi. 'Un altro strappo ricucito attraverso una ricostruzione di qualità e a una progettazione partecipata', commenta Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna. 'Questa è la strada giusta anche per affrontare la ripartenza dopo la pandemia- continua- perché è insieme che si possono ottenere i migliori risultati. La piazza è il luogo che più di tutti appartiene a tutti i cittadini'. Insieme al presidente della giunta regionale, questa mattina, al taglio del nastro, presenti anche il sindaco di Novi, Enrico Diacci e il progettista dell'opera, l'architetto Claudio Zanirato. In serata, in piazza Primo maggio, sarà presentato il libro del cantautore e scrittore Marco Ligabue, 'Salutami tuo fratello', che si esibirà in un concerto dopo la presentazione.