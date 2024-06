A Bastiglia Francesca Silvestri eletta per la terza volta col 70%

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Francesca Silvestri si conferma per la terza volta sindaco di Bastiglia. La lista di centrosinistra 'Insieme per Bastiglia' ha ottenuto il 70,46% dei consensi contro il 29,54% della lista guidata da Giuseppe Vandelli. Si tratta di un risultato in linea con quello di 5 anni fa quando la Silvestri superò il candidato di centrodestra, Marco D'Ambrosio, col 71,1%.