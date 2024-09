Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ci viene sempre ripetuto di far domande in commissione o via email al comune e che il consiglio deve scorrere fluido - affermano Setti e Palazzo -. Ma se si deve decidere, tra le altre cose, se approvare o meno un documento e si hanno dei dubbi o semplicemente si cercano conferme o si vuole sapere, è diritto dei consiglieri domandare e dovere dell'Amministrazione rispondere, devono essere preparati tanto più che il sindaco era anche il vicesindaco nella precedente Amministrazione quindi ha (o almeno dovrebbe avere) memoria storica. Questo diritto a porre domande, è stato ribadito due volte nel corso dell'adunanza, registrazioni della stessa disponibili per l'ascolto. Non pensavamo che concetti così ovvi di democrazia dovessero essere sottolineati anche durante una adunanza pubblica, invece è stato necessario e non una ma due volte, non solo è stato necessario ma doveroso perchè sul DUP alle nostre domande non è stato neanche risposto alla fine, il sindaco ha detto pubblicamente che risultava difficile rispondere'.