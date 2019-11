A Camposanto il Pd istituisce il primo assessore alla gentilezza

'Il sindaco di, Monja Zaniboni (nella foto), aderendo alla proposta delle Associazioni Cor et Amor e Mezzopieno, ha riconosciuto la delega alla gentilezza all'assessoreperché è spesso in prima linea nel trattare temi sensibili con delicatezza'.Con questa nota il Comune di Camposanto, guidato dal Pd, istituisce ufficialmente, primo Comune in Emilia Romagna, l'assessorato con delega alla gentilezza.'Si occuperà di buona educazione, rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, sensibilizzazione ai comportamenti positivi, favorire lo spirito e l'unità della Comunità, iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune. E' il primo assessore alla Gentilezza nominato in Emilia Romagna, sono 60 ad essere stati nominati in tutta Italia. E' stata ufficializzata anche l'adesione alla Rete Nazionale degli assessori alla Gentilezza' - afferma il sindaco di Camposanto.