A Castelvetro l'assessore al bilancio si astiene sul... bilancio

'Il Pd di Castelvetro entra nella storia della sinistra Mondiale, ma nel ridicolo però. La follia di inserire l'Imu per le strutture agricole è una vergogna totale, che peraltro va in contrasto con tutte le politiche delle amministrazioni precedenti che comunque tanto hanno fatto per l'agricoltura del nostro territorio, e come opposizione mai abbiamo fatto mancare il nostro appoggio - afferma Bruno Rinaldi, segretario di Popolo e libertà -.

Ora questi signori invece introducono una tassa sugli immobili agricoli che rasenta la vergogna, ma cosa ancor più assurda e incredibile è che durante la votazione del Bilancio si astienga l'assessore al Bilancio, fatto credo unico nella storia della politica, ne consegue che questo signore dovrebbe rassegnare istantaneamente le dimissioni con la conseguente remissione delle deleghe. Assessore si dimetta se ha un minimo di coerenza, lei non sta giocando ad un gioco di società, lei sta facendo una cosa seria per la quale peraltro viene pure, sul piano politico, immeritatamente pagato coi soldi di noi cittadini - chiude Rinaldi -. Mi meraviglia molto un Pd provinciale che consente queste cose così irrispettose della prassi amministrativa e del buon senso, una follia politica che non può passare sotto silenzio'.