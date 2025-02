Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I fatti portano alla mattinata del 12 febbraio.I Carabinieri della Stazione di Castelvetro di Modena, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne per furto aggravato.L’uomo è stato sorpreso dai militari in via Bortolini, mentre si impossessava di alcuni oggetti dall'interno di un'autovettura in sosta. L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di bloccare il giovane e di recuperare la refurtiva che e’ stata poi restituita al proprietario dell'utilitaria.Questa mattina, il 20enne è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena, che ha convalidato l’arresto e disposto a suo carico l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.