A Finale Emilia sbarca di nuovo la Dolce vita

I partecipanti sono invitati a vestirsi con abiti stile anni '60 per immergersi a pieno nello spirito dell'epoca. Per gli amanti della musica, si terranno concerti e spettacoli dal vivo con artisti che reinterpreteranno i grandi successi di quel decennio indimenticabile. E per i ballerini, non mancheranno serate danzanti con musica anni '60. Un'area sarà dedicata ai più piccoli con giochi, laboratori creativi e attività ludiche a tema per far divertire i bambini in totale sicurezza.Gli appassionati di fotografia potranno partecipare a concorsi e mostre fotografiche, immortalando i momenti più belli dell'evento con il loro obiettivo.

E chi vorrà mettere alla prova la propria conoscenza dei favolosi anni ‘60, potrà fotografare e votare la vetrina più bella. In questo modo si potrà partecipare ad un questionario di valutazione che varrà il rilascio via mail di un attestato

digitale. Le foto delle vetrine più belle, verranno in seguito esposte insieme agli scatti più belli dell'evento in una mostra dedicata alla manifestazione.



L'appuntamento clou sarà 'PranziAMO - Il pranzo dei 500' di domenica 21 aprile. Una tavolata gigante di 500 coperti verrà allestita lungo Via Mazzini per un pranzo di paese in piena regola, il tutto a favore dell'Associazione AMO.

Prevista anche una vera e propria 'food experience' con le migliori prelibatezze provenienti dalla rappresentanza di sagre d’Italia.

Ad impreziosire ulteriormente la kermesse, l’onorevole Filippo Berselli, proprietario della Triumph TR3 Spider guidata da Marcello Mastroianni durante le riprese del film “La Dolce Vita”, sarà presente con la vettura originale nel pomeriggio di sabato.