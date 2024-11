A Fiorano si parla di pace: 'Non ci sono buone ragioni per la guerra'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In un’epoca in cui le guerre e i loro impatti vengono costantemente analizzati e discussi, l’evento si propone di riflettere su un tema raramente esplorato: la percezione della guerra da parte della gente comune e lo stato d’animo di chi vive queste esperienze.

L'incontro mira a spostare il focus su una visione umana e partecipativa, senza l’intervento di politologi o esperti di geopolitica, ma con la volontà di ritrovare la dimensione umana dell’empatia e della condivisione.

Durante l’evento, per mantenere il dialogo libero da formalismi e stimolare il pubblico a esprimere il proprio punto di vista, saranno distribuiti ortaggi che gli spettatori potranno lanciare in segno di disaccordo. Qualora non vi fosse dissenso, gli stessi ortaggi verranno utilizzati per preparare un minestrone, un simbolo di condivisione che richiama il brodo primordiale, origine simbolica della vita e punto di partenza per un futuro di solidarietà e comprensione reciproca.

Stefano Soranna