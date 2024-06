A Frassinoro il Summer Biathlon Festival

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alla manifestazione sportiva parteciperanno oltre 20 atleti, uomini e donne, e oltre all’Italia saranno rappresentate altre cinque nazioni.Il Frassinoro Summer Biathlon Festival fa parte di “Italia dei Giochi”, programma che si pone l’obiettivo di portare lo spirito olimpico alla gente ed aumentare la cassa di risonanza per i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026.



IL PROGRAMMA

Si parte venerdì 28 alle ore 15 con la “Camminata con i campioni” al Centro Fondo Boscoreale. Alle 20 in piazza a Piandelagotti ci sarà la presentazione degli atleti e l’estrazione dei pettorali di gara.

Sabato 29 al mattino, dalle ore 9, al Polo Integrato Scolastico/Sportivo “Tonino Biondini” di Frassinoro si disputerà la gara di biathlon delle giovani promesse. Nel primo pomeriggio, alle ore 14, il momento clou della tre giorni con la gara dei campioni e alle ore 20 la cerimonia di premiazione nella tensostruttura “Champions Park”, a seguire musica live con Maryo DJ. Sabato dalle ore 18, inoltre, sarà possibile seguire gli ottavi di finale degli Europei di calcio Italia-Svizzera sul maxi schermo, allestito all’interno della tensostruttura per tifare gli Azzurri insieme ai campioni del biathlon.

Il Frassinoro Summer Biathlon Festival si chiuderà domenica 30 giugno con il raduno di mountain bike al Polo Integrato Scolastico/Sportivo “Tonino Biondini” dalle ore 8, organizzato dall’associazione Pifonchi, aperto a ciclisti di tutti i livelli. Alle ore 13 pranzo e partenza delle delegazioni di atleti.



La gara di sabato pomeriggio sarà trasmessa in diretta streaming su “Sport2U”, con le voci di Eurosport di Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Francesco Paone.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Frassinoro e della Provincia di Modena, alla sua realizzazione hanno collaborato tutte le associazioni locali.