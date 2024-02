A Magreta arriva Calenda: Mezzetti e i big del Pd accorrono

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tra gli altri c'era il candidato sindaco a Modena Massimo Mezzetti, c'era il sindaco Pd di Formigine Maria Costi, il candidato Pd alle primarie a Carpi Giovanni Taurasi, l'esclusa dalla corsa alle primarie Pd di Formigine Simona Saracino e la candidata prescelta Elisa Parenti. E ancora il segretario provinciale Pd Roberto Solomita, il consigliere regionale Pd Luca Sabattini, la consigliera regionale Pd Francesca Maletti.

Per il centrodestra presente l'ex candidato sindaco a Modena, Giuseppe Pellacani e ancora esponenti del mondo socialista (Paolo Cristoni e Giovanni Orlando) e di +Europa (Tommaso Rotella), con il quale Zanca ha annunciato una intesa elettorale alle elezioni di Modena.

L'incontro si è aperto con un minuto di silenzio in omaggio ad Alexei Navalny, quindi Richetti ha introdotto l'intervento di Calenda. Nel mirino del leader di Azione le prese di posizione apriroristiche di centrodestra e di centrodestra e la volontà di 'fare politica per dare il proprio contributo nel migliorare un pezzo storia'.